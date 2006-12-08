Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны по ходу матча

Болельщики «Спартака» и «Ростова» ушли с трибун по ходу матча 19-го тура чемпионата России.
Фанаты начали покидать свои места на 30-й минуте первого тайма.
Помимо фанатских секторов, люди уходили и с центральных трибун, и из VIP-ложи, об этом сообщает журналист Василий Конов.
В этом туре болельщики клубов РПЛ покидают трибуны в знак протеста против задержаний фанатов в Санкт-Петербурге.
Фанаты красно-белых покидают трибуну 🔴⚪️👏🏻pic.twitter.com/cn2kP6lmQn— Sports.ru (@sportsru) December 8, 2019
Фанаты «Ростова» тоже поддержали акцию и ушли, оставив один баннер 💥 pic.twitter.com/At3HojTC8h— Sports.ru (@sportsru) December 8, 2019
Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков
«Матч ТВ» игнорит уход болельщиков: минимум кадров с пустыми трибунами и одна фраза Шнякина