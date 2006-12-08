Фанаты «Спартака» показали баннеры о Дзюбе, Запашном и с руками в кандалах

«Спартак» принимает (0:1, первый тайм) в 19-м туре РПЛ.

Болельщики «Спартака» во время матча подняли плакаты, на которых были изображены руки в кандалах.

Также фанаты посвятили баннер форварду Артему Дзюбе с надписью «Контракт Дзюбы= 15 суток».

Еще один баннер касался генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного: «Запашный – корм для энергичных кошек!»

Фото: телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»