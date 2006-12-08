Фанаты «Спартака» показали баннеры о Дзюбе, Запашном и с руками в кандалах

«Спартак» принимает «Ростов» (0:1, первый тайм) в 19-м туре РПЛ.
Болельщики «Спартака» во время матча подняли плакаты, на которых были изображены руки в кандалах.
Также фанаты посвятили баннер форварду «Зенита» Артему Дзюбе с надписью «Контракт Дзюбы= 15 суток».
Еще один баннер касался генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного: «Запашный – корм для энергичных кошек!»
Фото: телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»
#СпартакРостов «Контракт Дзюбы = 15 суток». Баннер на трибуне фанатов «Спартака» pic.twitter.com/irvZH2or7W— СЭ Спартак (@spartak_se) December 8, 2019