Федотов назначен главным тренером «Сочи». Контракт – на 2,5 года

Теги премьер-лига Россия Оренбург Владимир Федотов 1966 Р-Спорт Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.

«Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года», – сообщил Рубашко.

В субботу Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга». Он впервые вошел в тренерский штаб этот клуба в 2015 году. В июне 2017-го тренер покинул команду, однако вернулся через два месяца, получив пост главного тренера. В сезоне-2017/18 Федотов выиграл первенство Олимп-ФНЛ и вывел «Оренбург» в Премьер-лигу.

О готовящемся назначении еще 20 ноября писал Betting Insider.

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