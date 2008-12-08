Федотов назначен главным тренером «Сочи». Контракт – на 2,5 года

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.

«Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года», – сообщил Рубашко.

В субботу Федотов покинул пост главного тренера . Он впервые вошел в тренерский штаб этот клуба в 2015 году. В июне 2017-го тренер покинул команду, однако вернулся через два месяца, получив пост главного тренера. В сезоне-2017/18 Федотов выиграл первенство Олимп-ФНЛ и вывел «Оренбург» в Премьер-лигу.

О готовящемся назначении еще 20 ноября писал Betting Insider.