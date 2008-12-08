🥇🥈 Вторая команда России победила в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам, у первой команды – серебро

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Российская команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. 

Лыжные гонки

Кубок мира

Лиллехамер, Норвегия

Мужчины

Эстафета

1. Россия-2 (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) – 1:26.46,8

2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) – 1,3

3. Норвегия-1 (Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете, Финн Хоген Крог) – 8,9

4. Норвегия-2 (Никлас Дюрхауг, Маттис Стенсхаген, Симен Хегстад Крюгер, Вебьорн Туртвейт) – 9,0...

6. Швеция (Бьорн Сандстрем, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Аксель Экстрем) – 26,9

7. Финляндия (Пертту Хувяринен, Ииво Нисканен, Лари Лехтонен, Маркус Вуорела) – 1.03,2

8. Франция (Валентин Шовин, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув) – 1.50,4

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