Фред о расизме в игре с «Ман Сити»: «Мы в отсталом обществе. Подобное случилось и на Украине с друзьями»

Полузащитник Фред высказался о проблеме расизма.

На 67-й минуте игры против (2:1) Фред и Джесси Лингард находились около углового флажка, в это время с трибун были брошены зажигалки и бутылки с водой.

Телевизионная камера также зафиксировала болельщика, который изображал расистские жесты перед футболистами.

«К сожалению, мы все еще находимся в отсталом обществе. [Стыдно, что] нам все еще приходится жить с этим в 2019 году.

На поле я ничего не видел. Впоследствии узнал об этом только в раздевалке. Ребята показали мне.

Фанат даже бросил зажигалку, которая ударила меня. Я стараюсь не беспокоиться об этом и смотреть в будущее.

К сожалению, подобное происходит на некоторых стадионах. Это случилось здесь, это случилось на Украине с некоторыми друзьями. Печально, но нужно не унывать и забыть об этом.

Не надо обращать на них [расистов] внимания, потому что они этого и хотят. Я общался с рефери после игры, они что-то с этим сделают – и все.

Мы все одинаковы, независимо от цвета кожи, волос и пола. Мы все прибыли из одного места, и все уйдем в одно и то же место, когда все будет сказано и сделано.

Слава богу, что у меня в раздевалке много друзей, которые обняли меня, в частности, Лингард. Я не хочу об этом думать. Я просто хочу идти дальше», – сказал .

Напомним, в ноябре капитан «Шахтера» Тайсон был удален в матче чемпионата Украины. Бразилец показал средний палец фанатскому сектору киевского «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону. Арбитр Николай Балакин приостановил матч и удалил Тайсона.

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