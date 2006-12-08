Каррера возглавил греческий АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил АЕК, сменив Никоса Костеноглу.
Сегодня итальянец прибыл в офис греческого клуба и подписал контракт до лета 2021 года.
Помощником Карреры стал Джанлука Колонелло, а в его штаб также вошел бывший тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано.
Итальянец проведет первую тренировку 9 декабря, а официальная презентация тренера состоится во вторник.
Каррера ранее входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.
Со «Спартаком» он выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
Ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, который недавно покинул «Витесс».
АЕК, набрав 21 очков в 13 турах, занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.
Στιγμές από την παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ Μάσιμο Καρέρα!#aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/H0NCYeT25T— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 8, 2019