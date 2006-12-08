Каррера возглавил греческий АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил АЕК, сменив Никоса Костеноглу.

Сегодня итальянец прибыл в офис греческого клуба и подписал контракт до лета 2021 года.

Помощником Карреры стал Джанлука Колонелло, а в его штаб также вошел бывший тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано.

Итальянец проведет первую тренировку 9 декабря, а официальная презентация тренера состоится во вторник.

Каррера ранее входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

Со «Спартаком» он выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.

Ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, который недавно покинул «Витесс».

АЕК, набрав 21 очков в 13 турах, занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.