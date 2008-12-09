9 декабря в Лозанне состоится заседание Исполкома Всемирного антидопингового агентства ( ), посвященное вопросу статуса РУСАДА.

Исполком рассмотрит рекомендации комитета по соответствию. Ранее комитет рекомендовал лишить статуса , отстранить Россию от международных стартов на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Ожидается, что Исполком объявит решение в 16.00 по московскому времени.

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Кто решит судьбу нашего спорта 9 декабря? Как устроено голосование? И есть ли поддержка у России?

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