Тедеско – журналистам: «Встретимся в следующем году! Если я буду еще в «Спартаке»

Главный тренер Доменико Тедеско высказался относительно своего положения в команде после поражения в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Я думаю, что это ваша работа – давать оценку моей деятельности. Вы знаете лучше меня, что представлял собой «Спартак» до моего прихода, и видите, что представляет сейчас.

Все, что вы напишете о моей деятельности, я приму. 8 очков в 7 матчах – это, безусловно, немного. Может, где-то мы заслуживали большего, можно было выигрывать у «Урала» или «Рубина», тогда очков было бы больше. Повторю, я здесь работаю семь недель. Из них полноценных рабочих – четыре недели, поскольку в дело вмешивались международные паузы.

В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду еще в команде», – сказал Тедеско.