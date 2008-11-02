Косторная опережает Загитову на Гран-при Франции, Клопп и Гвардиола против календаря, Чалов и Шапи вызваны в молодежку и другие новости утра

1. Алена Косторная выиграла короткую программу на Гран-при Франции (и удивилась оценкам), опередив Алину Загитову, которую оштрафовали за ошибки и превышение лимита времени.

Произвольные программы фигуристки покажут уже в субботу.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу в парном катании, у мужчин лидирует американец Нэтан Чен.

2. Клопп продолжает негодовать по поводу календаря игр. Кубок лиги накладывается на клубный ЧМ, и Юрген открыто раскритиковал ФИФА, УЕФА и АПЛ за то, что там думают только о финансах. Немца поддержал даже его самый принципиальный соперник – Гвардиола.

3. Чалов, Максименко и Шапи вызваны в молодежную сборную на ближайшие игры.

Сегодня Чалов, не забивавший за клуб с сентября, попробует прервать свою серию в матче «Зенит» – ЦСКА. Армейцы подходят к игре с лидером РПЛ как андердог: у московской команды одно очко в последних турах. «Зенит» на этом отрезке добился трех побед с общим счетом 11:2. Дзюба забивает почти в каждом матче. Он докажет свое превосходство над Чаловым? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте без риска на любой исход матча, на гол Артема или Федора!

4. На итоговом турнире WTA определились все участники полуфинала. Матчи пройдут 2 ноября.

Надаль, Джокович, Димитров и 20-летний Шаповалов пробились в 1/2 финала парижского «Мастерса».

5. Конора Макгрегора оштрафовали на 1000 евро за нападение на пожилого мужчину.

6. В Евролиге ЦСКА обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге. Теперь очередь за футбольными армейцами.

7. В «Реале» хотят, чтобы у Зидана и Бэйла наладились отношения. Сам тренер говорит, что вопрос об уходе валлийца уже в прошлом. На ближайший матч «Мадрида» Гарет в состав не попал.

8. Гонорар Ковалева за бой с Канело составит 3 млн долларов. У Альвареса – 35 млн долларов.

9. Стеф Карри перенес операцию и пропустит как минимум 3 месяца.

10. Клопп, Лэмпард, Роджерс, Поттер и Смит номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ.

11. «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Партизан» сыграют в товарищеском турнире в феврале.

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