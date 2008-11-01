Гран-при Франции. Самарин, Воронов, Чен, Уно выйдут на лед с короткими программами

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Сегодня на третьем этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле мужчины представляют короткие программы. От России на турнире выступают Александр Самарин, Сергей Воронов и Антон Шулепов.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16.30 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Антон Шулепов (Россия) – 63,67
2. Ромен Понсар (Франция)
3. Даниэль Самохин (Израиль)
4. Кевин Аймо (Франция)
5. Николя Надо (Канада)

Вторая разминка

6. Морис Квителашвили (Грузия)
7. Сергей Воронов (Россия) – 17.34
8. Томоки Хиваташи (США)
9. Шома Уно (Япония)
10. Нэтан Чен (США)
11. Александр Самарин (Россия) – 18.00

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию

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