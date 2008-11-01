Гран-при Франции. Самарин, Воронов, Чен, Уно выйдут на лед с короткими программами

Сегодня на третьем этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле мужчины представляют короткие программы. От России на турнире выступают Александр Самарин, Сергей Воронов и Антон Шулепов.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16.30 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Антон Шулепов (Россия) – 63,67

2. Ромен Понсар (Франция)

3. Даниэль Самохин (Израиль)

4. Кевин Аймо (Франция)

5. Николя Надо (Канада)



Вторая разминка

6. Морис Квителашвили (Грузия)

7. Сергей Воронов (Россия) – 17.34

8. Томоки Хиваташи (США)

9. Шома Уно (Япония)

10. Нэтан Чен (США)

11. Александр Самарин (Россия) – 18.00

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию