Гран-при Франции. Самарин, Воронов, Чен, Уно выйдут на лед с короткими программами

Сегодня на третьем этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле мужчины представляют короткие программы. От России на турнире выступают Александр Самарин, Сергей Воронов и Антон Шулепов.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Мужчины
Короткая программа
Начало – 16.30 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Антон Шулепов (Россия) – 63,67
2. Ромен Понсар (Франция)
3. Даниэль Самохин (Израиль)
4. Кевин Аймо (Франция)
5. Николя Надо (Канада)
Вторая разминка
6. Морис Квителашвили (Грузия)
7. Сергей Воронов (Россия) – 17.34
8. Томоки Хиваташи (США)
9. Шома Уно (Япония)
10. Нэтан Чен (США)
11. Александр Самарин (Россия) – 18.00
Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию