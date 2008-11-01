Гран-при Франции. Загитова, Косторная, Сотскова и Сакамото выйдут на лед с короткими программами

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1 ноября на третьем этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле женщины покажут короткие программы. От России на турнире выступят Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Женщины

Короткая программа

Начало – 20.15 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Леа Серна (Франция)
2. Николь Шотт (Германия)
3. Старр Эндрюс (США)
4. Алена Косторная (Россия) – 20.42
5. Мэ Беренис Мейте (Франция)

Вторая разминка 

6. Юна Шираива (Япония)
7. Мария Сотскова (Россия) – 21.15
8. Мэрайя Белл (США)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Каори Сакамото (Япония)
11. Алина Загитова (Россия) – 21.41

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