Гран-при Франции. Загитова, Косторная, Сотскова и Сакамото выйдут на лед с короткими программами

1 ноября на третьем этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле женщины покажут короткие программы. От России на турнире выступят Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Женщины
Короткая программа
Начало – 20.15 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Леа Серна (Франция)
2. Николь Шотт (Германия)
3. Старр Эндрюс (США)
4. Алена Косторная (Россия) – 20.42
5. Мэ Беренис Мейте (Франция)
Вторая разминка
6. Юна Шираива (Япония)
7. Мария Сотскова (Россия) – 21.15
8. Мэрайя Белл (США)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Каори Сакамото (Япония)
11. Алина Загитова (Россия) – 21.41