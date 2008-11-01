Гран-при Франции. Загитова, Косторная, Сотскова и Сакамото выйдут на лед с короткими программами

1 ноября на третьем этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле женщины покажут короткие программы. От России на турнире выступят Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Женщины

Короткая программа

Начало – 20.15 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Леа Серна (Франция)

2. Николь Шотт (Германия)

3. Старр Эндрюс (США)

4. Алена Косторная (Россия) – 20.42

5. Мэ Беренис Мейте (Франция)



Вторая разминка

6. Юна Шираива (Япония)

7. Мария Сотскова (Россия) – 21.15

8. Мэрайя Белл (США)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Каори Сакамото (Япония)

11. Алина Загитова (Россия) – 21.41