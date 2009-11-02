Татьяна Тарасова: «Медведева – великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что уважает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая продолжает карьеру в 19 лет.

«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года и будут уходить.

Я уважаю Женю Медведеву, которая приняла для себя такое решение и делает все, чтобы выбраться из этого колодца.

Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», – сказала Тарасова.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело

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