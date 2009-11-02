Татьяна Тарасова: «Медведева – великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что уважает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая продолжает карьеру в 19 лет.

«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года и будут уходить.

Я уважаю Женю Медведеву, которая приняла для себя такое решение и делает все, чтобы выбраться из этого колодца.

Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», – сказала Тарасова.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело