Гонорар Ковалева за бой с Канело составит 3 млн долларов. У Альвареса – 35 млн долларов

Атлетическая комиссия штата Невады сообщила гарантированные гонорары основных участников завтрашнего боксерского шоу.
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заработает 3 млн долларов. Его соперник – чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес получит 35 млн долларов.
Стоит отметить, что это гарантированные гонорары боксеров. В них не входит спонсорская поддержка, а также отчисления от продажи телевизионных прав.
У Сауля Альвареса крупнейший контракт в истории спорта. Недавно он пожертвовал миллион долларов (и бороду!) на благотворительность