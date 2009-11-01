Гонорар Ковалева за бой с Канело составит 3 млн долларов. У Альвареса – 35 млн долларов

Атлетическая комиссия штата Невады сообщила гарантированные гонорары основных участников завтрашнего боксерского шоу.

Чемпион WBO в полутяжелом весе заработает 3 млн долларов. Его соперник – чемпион WBA в среднем весе получит 35 млн долларов.

Стоит отметить, что это гарантированные гонорары боксеров. В них не входит спонсорская поддержка, а также отчисления от продажи телевизионных прав.

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