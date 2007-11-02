Форвард «Каролины» Андрей Свечников был назван третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Детройта» (7:3).

Россиянин забил 6-й гол в сезоне и выступил ассистентом при шайбе Себастьяна Ахо. Он набрал 2 очка в третьем матче подряд.

Всего он провел на льду 16 минут 22 секунды (3:40 – в большинстве, полезность «+3»), нанес 3 броска в створ, применил 4 силовых приема и сделал 2 блок-шота. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Всего в активе Свечникова стало 14 (6+8) очков в 13 матчах сезона при полезности «+7».

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