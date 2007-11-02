Свечников стал 3-й звездой матча с «Детройтом»: 6-й гол в сезоне, передача и «+3»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников был назван третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (7:3). 

Россиянин забил 6-й гол в сезоне и выступил ассистентом при шайбе Себастьяна Ахо. Он набрал 2 очка в третьем матче подряд. 

Всего он провел на льду 16 минут 22 секунды (3:40 – в большинстве, полезность «+3»), нанес 3 броска в створ, применил 4 силовых приема и сделал 2 блок-шота. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Всего в активе Свечникова стало 14 (6+8) очков в 13 матчах сезона при полезности «+7». 

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