Валерий Газзаев: «Президент не раз говорил, что главная цель России – это сбережение народа»

Заслуженный тренер РФ, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что в России необходимо формировать культуру здорового образа жизни.

«Президент неоднократно говорил о том, что главная цель России – это сбережение народа. Особенно с учетом демографии. Им была поставлена четкая задача – довести в ближайшем будущем количество граждан, занимающихся спортом, до 55%.

С моей точки зрения, это абсолютно реально. Спорт несет в себе очень важную социальную и воспитательую нагрузку. И нам необходимо формировать культуру здорового образа жизни, чтобы человек каждый день, пусть немного времени, но тратил на физические упражнения, – от получаса, часа времени.

Развивается фитнес-индустрия, все больше граждан ходят в тренажерные залы, во многих городах появилась прекрасная инфраструктура для занятий массовым спортом.

У России великие спортивные традиции, и в наших силах сделать россиян самой спортивной нацией в мире», – заявил Газзаев.