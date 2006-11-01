Юрген Клопп: «Нельзя взять 11 игроков на ЧМ в Катар, а других оставить в Англии ради Кубка лиги»

Главный тренер Юрген Клопп высказался о возможном переносе матча Кубка английской лиги с .

По нынешнему расписанию «Ливерпуль» 17 декабря играет в Кубке Лиги, а 18 декабря – на чемпионате мира среди клубов.

«Я не знаю [когда пройдет матч Кубка лиги с «Астон Виллой»]. Мы уже обсуждали это, очевидно, нам нужно делать это, потому что времени для принятия решения осталось не так много, но его пока нет.

Если бы мы сыграли в Кубке лиги, пока мы находимся в Катаре, это были бы две разные команды, но мы не можем оставлять игроков дома ради Кубка.

У нас будет два матча в очень напряженный период. Нельзя взять 11 футболистов на клубный чемпионат мира, и, скажем, эти 11 сыграют 2 матча в Катаре, а других оставить в Англии ради матча Кубка лиги с «Астон Виллой». Это так не работает.

Поэтому мы должны принять решение, и мы сделаем это, но пока решения нет», – сказал Клопп.

Клопп думает выпустить два состава на два матча за сутки: один – в Катаре, второй – дома. Такой календарь «Ливерпуля» 🤷‍♂️