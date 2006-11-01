Чалов, Максименко и Шапи вызваны в сборную России U21 на матчи с Латвией и Сербией

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Тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Михаила Галактионова объявил состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Латвией (15 ноября) и Сербией (19 ноября).

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»).

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).

После 4 туров Россия занимает 2-е место в группе с 8 очками.

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