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    Стеф Карри перенес операцию и пропустит как минимум 3 месяца

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

    Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри в пятницу перенес операцию в связи с переломом руки и пропустит как минимум 3 месяца.

    Карри получил перелом второй пястной кости левой руки в результате жесткого падения после столкновения с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом во время матча в среду.

    Через три месяца Карри будет осмотрен врачами, которые оценят его состояние и готовность к возвращению на площадку.

    Финалисты последних пяти сезонов начали регулярный чемпионат с трех поражений в четырех матчах. Один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может пропустить игровой год после операции на колене, а звездный форвард Кевин Дюрэнт в межсезонье перешел в «Нетс».

    Стеф Карри сломал руку. И в этом видят исключительно позитив

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