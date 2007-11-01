Стеф Карри перенес операцию и пропустит как минимум 3 месяца

Разыгрывающий «Уорриорз» в пятницу перенес операцию в связи с переломом руки и пропустит как минимум 3 месяца.

Карри получил перелом второй пястной кости левой руки в результате жесткого падения после столкновения с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом во время матча в среду.

Через три месяца Карри будет осмотрен врачами, которые оценят его состояние и готовность к возвращению на площадку.

Финалисты последних пяти сезонов начали регулярный чемпионат с трех поражений в четырех матчах. Один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может пропустить игровой год после операции на колене, а звездный форвард Кевин Дюрэнт в межсезонье перешел в «Нетс».

Стеф Карри сломал руку. И в этом видят исключительно позитив