Загитову оштрафовали за превышение лимита времени и две ошибки на каскаде в короткой программе на Гран-при Франции

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Российская фигуристка Алина Загитова допустила несколько ошибок в короткой программе на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Она получила штраф в один балл за то, что не уложилась во время, отведенное для исполнения программы.

На каскаде тройной лутц – тройной риттбергер судьи поставили россиянке неправильное ребро на первом прыжке и недокрут – на втором.

Сольные двойной аксель и тройной флип олимпийская чемпионка сделала чисто.

За короткую Загитова получила 74,24 балла и заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Алене Косторной (76,55).

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту

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