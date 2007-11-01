Российская фигуристка Алина Загитова допустила несколько ошибок в короткой программе на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Она получила штраф в один балл за то, что не уложилась во время, отведенное для исполнения программы.
На каскаде тройной лутц – тройной риттбергер судьи поставили россиянке неправильное ребро на первом прыжке и недокрут – на втором.
Сольные двойной аксель и тройной флип олимпийская чемпионка сделала чисто.
За короткую Загитова получила 74,24 балла и заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Алене Косторной (76,55).
Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту