Париж (ATP). Монфис играет с Шаповаловым за последнее место на итоговом, Джокович, Димитров вышли в 1/4 финала

В пятницу на «Мастерсе» в Париже не ранее 21:30 Гаэль Монфис сыграет с Денисом Шаповаловым матч, в случае победы в котором последним отберется на итоговый турнир ATP.
Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые борются за №1 по итогам сезона, сыграют со Стефаносом Циципасом и Жо-Вильфредом Тсонга соответственно.
Начало игрового дня – 16:00 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
28 октября – 3 ноября 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 1 ноября, 18.08
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 21.42
- Дата проведения
- 1 ноября, 16.15