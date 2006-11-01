Париж (ATP). Монфис играет с Шаповаловым за последнее место на итоговом, Джокович, Димитров вышли в 1/4 финала

Теги Rolex Paris Masters Теннис

В пятницу на «Мастерсе» в Париже не ранее 21:30 Гаэль Монфис сыграет с Денисом Шаповаловым матч, в случае победы в котором последним отберется на итоговый турнир ATP.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые борются за №1 по итогам сезона, сыграют со Стефаносом Циципасом и Жо-Вильфредом Тсонга соответственно.

Начало игрового дня – 16:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

28 октября – 3 ноября 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) Стефанос Циципас (Греция)
6:1|6:2
Дата проведения
1 ноября, 18.08
Онлайн матча

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
1 ноября, 23.00
Онлайн матча

Денис Шаповалов (Канада) Гаэль Монфис (Франция)
2:1
Дата проведения
1 ноября, 21.42
Онлайн матча

Григор Димитров (Болгария) Кристиан Гарин (Чили)
6:2|7:5
Дата проведения
1 ноября, 16.15
Онлайн матча

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