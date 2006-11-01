Париж (ATP). Монфис играет с Шаповаловым за последнее место на итоговом, Джокович, Димитров вышли в 1/4 финала

В пятницу на «Мастерсе» в Париже не ранее 21:30 Гаэль Монфис сыграет с Денисом Шаповаловым матч, в случае победы в котором последним отберется на итоговый турнир ATP.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые борются за №1 по итогам сезона, сыграют со Стефаносом Циципасом и Жо-Вильфредом Тсонга соответственно.

Начало игрового дня – 16:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

28 октября – 3 ноября 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал