Евролига. 5-й тур. «Зенит» против ЦСКА, «Милан» примет «Барселону»

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Сегодня в рамках 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится встреча российских команд – санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.

Итальянский «Милан» дома сыграет с испанской «Барселоной», которая идет без поражений.

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Зенит Россия  –  ЦСКА Россия 16:26 (1 четверть)
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
1 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
1 ноября, 21.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Барселона Ласса Испания
Дата проведения
1 ноября, 22.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Маккаби FOX Израиль
Дата проведения
1 ноября, 22.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Кирольбет Баскония Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 5-0, ЦСКА Россия – 4-1, Милан Италия – 4-1, Химки Россия – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Бавария Германия – 3-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-2, Виллербан Франция – 3-2, Панатинаикос Греция – 3-3, Баскония Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Олимпиакос Греция – 2-3, Реал Испания – 2-3, Зенит Россия – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Альба Германия – 1-4, Фенербахче Турция – 1-4, Валенсия Испания – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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