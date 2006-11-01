Экс-защитник сборной Бразилии Кафу рассказал о смерти сына.

«5 сентября мы с друзьями планировал поиграть в футбол, но у меня была запланирована командировка в США, поэтому мы начали пораньше. Данило был в той же команде, что и я. В перерыве он ушел, а я продолжил играть, но около трех минут спустя я заметил суматоху за пределами поля. Из любопытства я пошел посмотреть, что происходит, и увидел сына, бьющегося в конвульсиях.

Я запаниковал, потому что у него были проблемы с сердцем. Мы позвонили в скорую, они сказали, что им потребуется десять минут, чтобы приехать, но я знал, что мой сын не может ждать. Я попросил всех убрать своих детей, чтобы они не видели то, что происходит с моим сыном. Я нес его на руках, посадил в машину, и через пять минут мы добрались до больницы.

Его состояние ухудшилось, когда мы прибыли в больницу. Врачи пытались его реанимировать разными способами. Примерно через полчаса доктор попросил поговорить со мной в стороне. Я сказал: «Доктор, вам не нужно что-то говорить. Я вижу, что он не реагирует на ваши усилия». Я встал, молясь и прося Бога не забирать моего мальчика. Но это было невозможно.

Похороны ребенка отличаются от всего остального, от всего, что ты чувствуешь на протяжении всей жизни. Каждые пять дней я хожу на кладбище, чтобы навестить его могилу. Я все еще не уверен в том, что произошло. Я еще не набрался смелости, чтобы войти в его комнату. Мой другой сын, Веллингтон, собрал его вещи и отдал все на благотворительность. Я не возвращался поле, где случился приступ.

Я даже не могу описать чувство, когда ты кидаешь землю на гроб сына, зная, что он не вернется. Смерть сына остается с отцом и матерью до конца их жизни.

Обычно я плачу, когда нахожусь в дороге, звоню друзьям, чтобы просто плакать. Они знают это и молчат, пока я плачу. Все, что я делаю, это плачу, плачу и плачу. Плач успокаивает меня», – сказал Кафу.