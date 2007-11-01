Тедеско победил Карпина, новая показательная Загитовой, «Формула-1» представила болид-2021 и другие новости утра

1. «Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и в 1/4 финала встретится с ЦСКА. В других парах сыграют «Зенит» и «Ахмат», «Шинник» с «Уралом» и «Торпедо» с «Химками».

2. КХЛ. «Динамо» победило «Салават Юлаев», «Сибирь» была сильнее ЦСКА, «Автомобилист» обыграл «Барыс» и прервал серию поражений из 7 матчей, а Павел Дацюк забросил первую шайбу за екатеринбуржцев.

3. «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой» в 1/4 финала Кубка лиги, «Манчестер Юнайтед» – с «Колчестером», «Манчестер Сити» – с «Оксфордом».

Юрген Клопп уже пригрозил, что «Ливерпуль» может не сыграть в турнире из-за плотного календаря. Есть вариант, что на клубный ЧМ поедет один состав, а в кубке будет играть другой.

4. Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер, с которым будет выступать в сезоне-2019/20.

5. Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России по проекту Минспорта.

6. «Формула-1» представила болид образца 2021 года.

7. На «Мастерсе» в Париже Новак Джокович обыграл Кайл Эдмунда, а Рафаэль Надаль – Стэна Вавринку.

8. НХЛ. «Калгари» обыграл «Нэшвилл», «Вегас» принимает «Монреаль».

9. «Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.

10. «Милан» победил СПАЛ и поднялся на 10-е место в Серии А.

11. НБА. «Клипперс» играют с «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

12. Член общественной палаты РФ подал заявление в прокуратуру на Конора Макгрегора за оскорбление дагестанского народа.

13. В 5-м туре Евролиги «Химки» в гостях проиграли сербской «Црвене Звезде».

14. Бой Александра Поветкина с Майклом Хантером официально утвержден на 7 декабря. Он пройдет в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Цитаты дня.

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Джака о конфликте с фанатами: «Люди писали: «Мы сломаем тебе ноги, убьем жену». Я достиг точки кипения»

Экс-игрок «Пармы» Кутузов: «В Италии у Карреры мало прессы. Куда-то съездил, что-то выиграл у медведей»

Карпин о вылете «Ростова» из Кубка: «Если бы это было ударом, играл бы другой состав»

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