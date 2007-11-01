«Ливерпуль» может отправить одну команду на игру Кубка лиги, а другую – на клубный ЧМ

«Ливерпуль» продолжает искать пути решения для ситуации со сложным календарем команды.

Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут на неделе, начинающейся 16 декабря. Английская футбольная лига (EFL) обсуждает вариант переноса игры «Ливерпуля» на вторую неделю января, так как мерсисайдцы 18 декабря стартуют на клубном чемпионате мира.

Сейчас «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января, когда команда сыграет с «Тоттенхэмом». Так как «Ливерпуль» должен слетать в Зальцбург, Лондон (дважды), Борнмут и Доху, то команда за 2,5 месяца преодолеет минимум 12,5 тысячи миль.

По наиболее вероятному сценарию «Ливерпуль» сыграет с в Кубке лиги 8 января. Сообщается, что «Вилла» не сможет подать протест на выбранное время проведения матча, если EFL, которая регулирует проведение турнира, примет решение о назначении матча на ту или иную дату.

Однако EFL рассматривает возможность необычного решения этой проблемы. Сообщается, что в организации видят возможность проведения игры до Рождества и уже обсудили с вариант, при котором команда выставит разные составы на матчи Кубка лиги и клубного чемпионата мира, который пройдет в Дохе.

Юрген Клопп: «Не сможем сыграть в Кубке лиги, если нам не найдут подходящую дату. Не в 3 часа ночи на Рождество»