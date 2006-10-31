Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «У Месси должны быть яйца, чтобы перейти в «Реал» и доказать все там, как Роналду»

Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти призвал форварда «Барселоны» перейти в «Реал».

«Может показаться, что я настроен против аргентинца, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей.

У него должны быть яйца, чтобы перейти в и доказать все там, как это сделал Криштиану [Роналду]. В противном случае он останется просто еще одним игроком.

Криштиану приходил в лучший клуб мира. Месси играет дома, где все сделано для его комфорта. Пусть покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, иначе он навсегда останется одним из многих.

Когда он сделает это, тогда будет бороться с Кройффом, Марадоной и Пеле. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют играть. Очень легко играть дома, где все сделано для тебя», – сказал Гатти в эфире El Chiringuito.