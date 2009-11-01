Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут три матча.

«Атланта» примет «Майами». Ленарда сыграют со «Сперс», которые идут без поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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