Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
«Атланта» примет «Майами». «Клипперс» Ленарда сыграют со «Сперс», которые идут без поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 ноября, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 1 ноября, 04.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 1 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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