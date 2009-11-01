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    НБА. «Атланта» – «Майами», «Клипперс» сыграют с «Сан-Антонио»

    Теги результаты Атланта Денвер Клипперс Майами Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

    «Атланта» примет «Майами». «Клипперс» Ленарда сыграют со «Сперс», которые идут без поражений.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Майами
    Дата проведения
    1 ноября, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Денвер
    Дата проведения
    1 ноября, 04.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    1 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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