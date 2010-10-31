Бывший нападающий «Пармы» Виталий Кутузов высказался о том, что экс-тренер Массимо Каррера не работает в итальянском футболе.

– В России удивляются, почему помощник Антонио Конте в Массимо Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?

– Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них – что-то из ряда вон. Ну скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей. Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а ее пока получить не могут, поэтому возникают проблемы.

Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом — это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было, – сказал Кутузов.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом РПЛ в 2017 году и выиграл Суперкубок России.