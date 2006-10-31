«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА

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«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.

Дубль сделал шведский нападающий красно-белых Йордан Ларссон.

В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет с ЦСКА, который выбил «Уфу».

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию игры «Спартак» – «Ростов».

Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Спартак – Ростов 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Открытие Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 43 Ларссон, 2:0 – 59 Ларссон, 2:1 – 86 Долгов.
СпартакМаксименко, Айртон (Рассказов, 87), Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.
РостовПесьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
Предупреждения:
Понсе (28), Айртон (45), Зайнутдинов (53), Джикия (73).

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