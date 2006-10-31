«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА

«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.

Дубль сделал шведский нападающий красно-белых Йордан Ларссон.

В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет с ЦСКА, который выбил «Уфу».

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию игры «Спартак» – «Ростов».

Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.