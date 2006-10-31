«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА

«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.
Дубль сделал шведский нападающий красно-белых Йордан Ларссон.
В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет с ЦСКА, который выбил «Уфу».
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию игры «Спартак» – «Ростов».
Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Айртон (Рассказов, 87), Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.
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Ростов –
Песьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
- Предупреждения:
- Понсе (28), Айртон (45), Зайнутдинов (53), Джикия (73).