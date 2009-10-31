Главный тренер Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей команды.

Премьер-лига обсуждает вариант переноса 1/4 финала Кубка английской лиги на вторую неделю января.

«Меня это не беспокоит, это должно волновать кого-то другого, потому что не мы составляли расписание. ФИФА сказала нам, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам нужно ехать туда, и мы это сделаем. Премьер-лига говорит нам, что мы должны играть в Премьер-лиге, что мы и будем делать, очевидно. Если они не найдут подходящее место для нас, а не в 3 часа ночи на Рождество, тогда мы не будем играть в Кубке лиги.

Они должны принять это решение. Вы должны думать об этих вещах. Если у вас такое расписание, в котором одна команда не может участвовать во всех играх, вам нужно задуматься над этим. Надеюсь, это уже начали делать.

Мы не будем жертвами этой проблемы. Мы сыграли в Кубке, мы хотели выиграть, мы сделали это. Если они не найдут подходящую дату, то мы не сможем сыграть в следующем раунде, и кто бы ни был нашим соперником, они пройдут дальше. Или «Арсенал» будет играть с ними», – сказал Клопп.

Шоу «Ливерпуля» и «Арсенала»: 5:5, серия пенальти, суперголы

Молодежь «Ливерпуля» выбила «Арсенал»: один сделал ассист на 90+4, второй забил решающий пенальти, третий потащил в серии