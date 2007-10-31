Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, но вакцины нет»

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Директор «Вальядолида» Давид Эспинар остался под впечатлением от игры форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре Ла Лиги (1:5).

«Месси – это оспа, но вакцины нет. 

Он поклонник Роналдо, и наш президент (бразилец Роналдо является владельцем и президентом «Вальядолида» – Sports.ru) уже сказал, что восхищается им.

Это взаимное чувство, и Роналдо был поражен так же, как и все остальные. Немного горько, что Месси сделал это в матче против нас», – сказал Эспинар.

Месси за вечер раскрыл все грани гениальности и сделал 4 гола

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