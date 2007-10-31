Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, но вакцины нет»

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар остался под впечатлением от игры форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре Ла Лиги (1:5).
«Месси – это оспа, но вакцины нет.
Он поклонник Роналдо, и наш президент (бразилец Роналдо является владельцем и президентом «Вальядолида» – Sports.ru) уже сказал, что восхищается им.
Это взаимное чувство, и Роналдо был поражен так же, как и все остальные. Немного горько, что Месси сделал это в матче против нас», – сказал Эспинар.
Месси за вечер раскрыл все грани гениальности и сделал 4 гола