Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, но вакцины нет»

Директор «Вальядолида» Давид Эспинар остался под впечатлением от игры форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче команд в 11-м туре (1:5).

«Месси – это оспа, но вакцины нет.

Он поклонник , и наш президент (бразилец Роналдо является владельцем и президентом – Sports.ru) уже сказал, что восхищается им.

Это взаимное чувство, и Роналдо был поражен так же, как и все остальные. Немного горько, что Месси сделал это в матче против нас», – сказал Эспинар.

Месси за вечер раскрыл все грани гениальности и сделал 4 гола