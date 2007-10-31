Париж (ATP). Джокович играет с Эдмундом, Надаль встретистя с Вавринкой, Циципас вышел в 1/4 финала, Тим выбыл

В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.

Начало игрового дня – 13:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

28 октября – 3 ноября 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Крытые корты, хард

Третий круг