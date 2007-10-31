Париж (ATP). Джокович играет с Эдмундом, Надаль встретистя с Вавринкой, Циципас вышел в 1/4 финала, Тим выбыл

В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.
Начало игрового дня – 13:00 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
28 октября – 3 ноября 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Крытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 31 октября, 17.32
- Дата проведения
- 31 октября, 21.30
- Дата проведения
- 31 октября, 15.59
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00
- Дата проведения
- 31 октября, 16.23
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00
- Дата проведения
- 31 октября, 13.18