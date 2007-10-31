Париж (ATP). Джокович играет с Эдмундом, Надаль встретистя с Вавринкой, Циципас вышел в 1/4 финала, Тим выбыл

Теги результаты ATP Rolex Paris Masters Теннис

В четверг на «Мастерсе» в Париже Новак Джокович сыграет с Кайлом Эдмундом, а Рафаэль Надаль – со Стэном Вавринкой.

Начало игрового дня – 13:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

28 октября – 3 ноября 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Крытые корты, хард

Третий круг

Новак Джокович (Сербия) Кайл Эдмунд (Великобритания)
3:2
Дата проведения
31 октября, 17.32
Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
31 октября, 21.30
Онлайн матча

Григор Димитров (Болгария) Доминик Тим (Австрия)
6:3|6:2
Дата проведения
31 октября, 15.59
Онлайн матча

Александр Зверев (Германия) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
31 октября, 19.00
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция) Алекс де Минаур (Австралия)
6:3|6:4
Дата проведения
31 октября, 16.23
Онлайн матча

Гаэль Монфис (Франция) Раду Албот (Молдова)
Дата проведения
31 октября, 22.30
Онлайн матча

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
31 октября, 19.00
Онлайн матча

Кристиан Гарин (Чили) Жереми Шарди (Франция)
6:7|6:4|7:6
Дата проведения
31 октября, 13.18
Онлайн матча

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья