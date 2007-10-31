Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях играют с «Црвеной Звездой», «Панатинаикос» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня в рамках 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» сыграют в гостях с сербской «Црвеной Звездой».

Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Анадолу Эфес».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 5-0, ЦСКА Россия – 4-1, Анадолу Эфес Турция – 4-1, Химки Россия – 4-1, Милан Италия – 4-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-2, Виллербан Франция – 3-2, Бавария Германия – 3-2, Реал Испания – 2-3, Баскония Испания – 2-3, Жальгирис Литва – 2-3, Олимпиакос Греция – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Зенит Россия – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Фенербахче Турция – 1-4, Валенсия Испания – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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