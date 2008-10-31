Первый канал представил новый показательный номер Загитовой

Олимпийская чемпионка представила новый показательный номер, с которым будет выступать в сезоне-2019/20. Видео размещено на сайте Первого канала.

Загитова выступит на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле, а также на NHK Trophy в Японии.

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию: там выступят Косторная и Загитова

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