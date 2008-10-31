Агент Щербака: «Мы возвращаем молодых хоккеистов на Родину по указанию Путина. Хабибулин пришел и выгнал Никиту – это преступление»

Сергей Исаков, агент нападающего Никиты Щербака, прокомментировал уход хоккеиста из .

«Произошедшую ситуацию очень трудно как-то комментировать. Там пришел новый советник президента: Рашид Хабибулин и сразу же посчитал, что Щербак не подходит для «Авангарда».

Я не знаю, по каким причинам он, побыв на новой должности буквально три дня, принял такое решение. При его работе в клубе команда уже три раза проиграла.

Мы выполняем указания руководителя нашей страны, возвращаем молодых хоккеистов на Родину, а какой-то человек пришел и выгнал игрока из команды. Тем самым он показал другим нашим молодым игрокам, что их в России никто не ждет.

То, что сделал господин Хабибулин – это преступление. По-другому я это назвать не могу.

Я лично встречался с , он был доволен Никитой. Он сказал, что у Никиты большое сердце и он будет играть в хоккей. И Сушинский говорил, что после семи лет в Америке Никите нужно немного перестроить менталитет и в клубе к этому готовы.

У парня нормальная статистика, он набрал шесть очков в 16 играх, по показателю полезности у него «+4», это второй результат среди нападающих команды.

По показателям все нормально, дело лишь в новом руководителе, который посчитал, что совсем необязательно выполнять указания президента России», – объяснил Исаков.

Рашид Хабибулин стал советником Крылова в «Авангарде»

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌