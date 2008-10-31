Агент Щербака: «Мы возвращаем молодых хоккеистов на Родину по указанию Путина. Хабибулин пришел и выгнал Никиту – это преступление»

Теги Авангард Максим Сушинский Боб Хартли Владимир Путин Сергей Исаков Рашид Хабибулин КХЛ Никита Щербак Хоккей

Сергей Исаков, агент нападающего Никиты Щербака, прокомментировал уход хоккеиста из «Авангарда».

«Произошедшую ситуацию очень трудно как-то комментировать. Там пришел новый советник президента: Рашид Хабибулин и сразу же посчитал, что Щербак не подходит для «Авангарда».

Я не знаю, по каким причинам он, побыв на новой должности буквально три дня, принял такое решение. При его работе в клубе команда уже три раза проиграла.

Мы выполняем указания руководителя нашей страны, возвращаем молодых хоккеистов на Родину, а какой-то человек пришел и выгнал игрока из команды. Тем самым он показал другим нашим молодым игрокам, что их в России никто не ждет.

То, что сделал господин Хабибулин – это преступление. По-другому я это назвать не могу.

Я лично встречался с Бобом Хартли, он был доволен Никитой. Он сказал, что у Никиты большое сердце и он будет играть в хоккей. И Сушинский говорил, что после семи лет в Америке Никите нужно немного перестроить менталитет и в клубе к этому готовы.

У парня нормальная статистика, он набрал шесть очков в 16 играх, по показателю полезности у него «+4», это второй результат среди нападающих команды.

По показателям все нормально, дело лишь в новом руководителе, который посчитал, что совсем необязательно выполнять указания президента России», – объяснил Исаков.

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