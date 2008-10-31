Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России по проекту Минспорта

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, сообщает «Р-Спорт».

«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу.

Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнованиях. Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Беларуси утратили статус легионеров.

Обсуждение проектов завершится 14 ноября.



В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.