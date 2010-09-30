Траньков после твита о Смолове: «Столько приятных сообщений. Может, в Канаде остаться?»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию , который сейчас находится в Канаде, поделился мыслями об общении в соцсетях.

«Столько приятных сообщений, комментариев в последнее время. Ах, жизнь прекрасна! Спасибо, позитивные люди. «Люблю» людей.

P.S. Может, в Канаде остаться? Тут норм. Толерантность, лигалайз, МЛС, НХЛ...» – написал Траньков.

Ранее Траньков прокомментировал высказывание нападающего Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» – (1:0).

«Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. Sports.ru) Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере после игры. Вскоре после этого фигурист удалил твит.

Траньков о твите про Смолова: «Это живая реакция. Не отказываюсь. Зайдите в Вики, а то пишете мне херню, даже смешно»

Гол Смолова отменили, а у него полыхнуло: подколол Шатова и набросил на «Зенит»

Гол Смолова отменили, а у него полыхнуло: подколол Шатова и набросил на «Зенит»

Траньков о твите про Смолова: «Это живая реакция. Не отказываюсь. Зайдите в Вики, а то пишете мне херню, даже смешно».