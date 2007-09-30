«Русская, давайте не отрицать это». Официальный сайт IAAF назвал национальность Марии Ласицкене

Официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в текстовой трансляции назвал национальность российской прыгуньи в высоту .

Россияне на турнире в Катаре выступают под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015-го. В протоколах напротив фамилий россиян ставится ANA (авторизированные нейтральные атлеты).

IAAF не учитывает медали российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе.

Ласицкене сегодня выиграла золото, взяв с первой попытки высоту 2,04 метра.

«Ласицкене не берет высоту 2,08 метра, и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет значения: авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», – говорится в текстовой трансляции.