Макдэвид, Кучеров и Кросби – лучшие игроки по версии NHL Network, Овечкин – 6-й

Эксперты NHL Network составили рейтинг 50 лучших игроков .

Первое место в списке занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, третий – капитан Сибни Кросби.

В топ-10 рейтинга также вошли: Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Патрик Кэйн («Чикаго»), («Вашингтон»), Брэд Маршанд («Бостон»), Александр Барков («Флорида»), Брент Бернс («Сан-Хосе») и Виктор Хедман («Тампа»).

Из российских игроков в список также вошли голкипер «Тампы» Андрей Василевский (15-е место), форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (21-е), нападающий «Питтсбурга» (28-е), вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (30-е) и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (40-е).