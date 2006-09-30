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Болельщик получил год колонии-поселения за драку с сотрудником ОМОНа на «Газпром-Арене»

Теги Зенит происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Р-Спорт ОМОН Футбол

Болельщик Денис Первачук приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе «Газпром-Арена».

По версии следствия, Первачук ударил по лицу заместителя командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН не менее одного раза.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении», – сказано в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Столкновение фанатов с сотрудниками ОМОНа произошло 3 августа в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1). Три человека были задержаны.

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»

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