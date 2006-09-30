Симеоне – резервному арбитру после инцидента с Рамосом: «У тебя маленькие яйца»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне по ходу матча 7-го тура Ла Лиги против «Реала» (0:0) высказывал претензии помощнику главного арбитра Рубену Бесеррилю Гомесу, а также резервному судье Альберто Гонсалесу Эрнандесу.

По ходу первого тайма Симеоне услышал, что защитник «Реала» Серхио Рамос оскорбил лайнсмена, сказав ему по-испански La puta que te parió (дословно – «шлюха, которая родила тебя» – прим. Sports.ru), что часто переводится как «сукин сын».

Симеоне моментально отреагировал, тренер подбежал к помощнику арбитра и прокричал: «Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сукиным сыном». Позже аргентинец заявил лайнсмену, что тот струсил.

После этого Симеоне обратился к резервному арбитру, жестом продемонстрировав миниатюрный предмет в руках: «У тебя вот такие маленькие яйца – вот такие!»

К протестам тренера позже присоединился нападающий «Атлетико» Диего Коста, который, покидая поле, заявил главному арбитру Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу: «Меня на 8 матчей дисквалифицировали за нечто вполовину безобиднее».

Фото: кадр из трансляции Movistar+

Рамосу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей Ла Лиги за оскорбление судьи. Он может пропустить игру с «Барсой»