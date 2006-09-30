Реклама 18+
Реклама 18+

Симеоне – резервному арбитру после инцидента с Рамосом: «У тебя маленькие яйца»

Теги Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос Ла Лига Диего Симеоне дисквалификации происшествия судьи Хосе Луис Гонсалес Гонсалес Альберто Гонсалес Эрнандес Рубен Бесерриль Гомес Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне по ходу матча 7-го тура Ла Лиги против «Реала» (0:0) высказывал претензии помощнику главного арбитра Рубену Бесеррилю Гомесу, а также резервному судье Альберто Гонсалесу Эрнандесу.

По ходу первого тайма Симеоне услышал, что защитник «Реала» Серхио Рамос оскорбил лайнсмена, сказав ему по-испански La puta que te parió (дословно – «шлюха, которая родила тебя» – прим. Sports.ru), что часто переводится как «сукин сын».

Симеоне моментально отреагировал, тренер подбежал к помощнику арбитра и прокричал: «Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сукиным сыном». Позже аргентинец заявил лайнсмену, что тот струсил.

После этого Симеоне обратился к резервному арбитру, жестом продемонстрировав миниатюрный предмет в руках: «У тебя вот такие маленькие яйца – вот такие!»

К протестам тренера позже присоединился нападающий «Атлетико» Диего Коста, который, покидая поле, заявил главному арбитру Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу: «Меня на 8 матчей дисквалифицировали за нечто вполовину безобиднее».

Фото: кадр из трансляции Movistar+

Рамосу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей Ла Лиги за оскорбление судьи. Он может пропустить игру с «Барсой»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья