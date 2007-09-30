Нобель Арустамян: «У Цорна два кандидата в тренеры «Спартака» – из Голландии и Германии»

Журналист Нобель Арустамян поделился мнением о том, кто может возглавить после ухода Олега Кононова.

«Ситуация давно накалилась не только вокруг «Спартака», но и внутри. Говорить об открытой войне между Томасом Цорном и было бы преувеличением, но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером.

При этом Цорна можно считать счастливчиком. Он каким-то чудом избежал сентябрьского гнева спартаковских болельщиков — при том, что также причастен к проблемам команды, в том числе к неудачной трансферной компании.

Хотя в данном случае Цорн всегда может ссылаться на «проблемного» тренера — его назначало предыдущее руководство. Это был козырь Цорна.

Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.

Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна.

А что ? Он долго гнал от себя мысли об отставке Кононова, но вчера они владельца «Спартака» настигли — отставка стала неизбежной. Если раньше Федун поддерживал тренера, то вчера согласился: работать под таким давлением Кононову и команде невозможно.

Федун, видимо, продолжит чередовать русских и иностранных тренеров. Так складывается не специально, это не стратегия клуба, но все опять идет к приглашению коуча из Европы.

Во многом здесь дело в Цорне. Он пока не опытный и не статусный менеджер (все же организовывать сборы и руководить самым большим и проблемным клубом страны — совершенно разные истории), и ему важно набрать веса внутри клуба и проводить свою политику.

Эта политика требует тренера-иностранца, которого Цорн будет полностью контролировать. Россиянин сам хорошо знает футбольный рынок, может напрямую общаться с владельцем клуба и его окружением и быть не столь надежным для Цорна. А в идеале Томас хочет полностью владеть ситуацией в клубе», – написал Арустамян.

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