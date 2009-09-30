Глава РУСАДА: «Необходимо уволить тех, кто загнал российский спорт в тупик и дискредитировал его в глазах всего мира»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил в СМИ открытое письмо, в котором призвал к изменениям в спортивном руководстве страны.

«Российский спорт заслуживает полноправного членства в международной спортивной семье. Но сначала мы должны устранить неприемлемые подходы и методы, а также уволить людей, которые загнали его в тупик и дискредитировали в глазах всего мира.

Нас предали, у нас отняли право быть на стороне истины. Его забрали те, кто отвечал за вывод спорта из допингового кризиса», – написал Ганус.

Ганус также заявил, что подходы и методы, используемые российскими спортивными властями, «отягощают ситуацию».

«Мы должны в срочном порядке изменить ситуацию. Необходимо произвести замену всех, кто был к этому причастен», – отметил глава РУСАДА.

На прошлой неделе WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории, после чего возникла угроза отстранения РУСАДА. Российской стороне дан трехнедельный срок на объяснение несоответствий.

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