Baza: дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала жена тренера

Дом тренера тульского Игоря Семшова был ограблен.

В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста – Лариса Семшова.

«Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четверых человек, с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты.

Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей.

В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей», – сообщает телеграм-канал Baza.

29 сентября «Арсенал» играл в с «Краснодаром» (0:2) в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Семшов был на выезде с командой.