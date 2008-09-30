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«СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия Томас Цорн Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, кто претендует на пост главного тренера «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», кандидатура генерального директора московского клуба Томаса Цорна – экс-тренер «Шальке» Доменико Тедеско.

34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го.

В сезоне-2017/18 «Шальке» занял второе место в чемпионате, однако в следующем сезоне Тедеско был уволен.

На момент его отставки «Шальке» проиграл пять матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 4:21 и шел в Бундеслиге на 14-м месте.

Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», и руководство клуба ее приняло.

Доменико Тедеско – бунтарь: пел с фанами, выгнал Хеведеса и вывел «Шальке» в плей-офф ЛЧ. Где он теперь?

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