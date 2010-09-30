Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера после поражения от «Сочи» (0:2).

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята.

Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям.

Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы.

Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», – написал Даудов в своем инстаграме.

Впоследствии «Ахмат» объявил об отставке Рахимова на своем официальном сайте, разместив цитату Даудова.

«Ахмат» после 11 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками.