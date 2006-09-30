🥇 Прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала третье золото чемпионатов мира подряд

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019 в Дохе. Для россиянки это третье подряд золото на ЧМ.

Ласицкене победила с результатом 2,04 метра, эту высоту она взяла с первой попытки.

Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, третьей стала американка Вашти Каннингэм.

Магучих, с третьей попытки взявшая 2,04 метра, побила молодежный мировой рекорд, который держался 30 лет. Продолжать борьбу дальше Ярослава отказалась.

Мария Ласицкене сделала три неудачных попытки на 2,08. Ее личный рекорд – 2,06. Мировой рекорд Стефки Костадиновой (Болгария) – 2,09, он держится с 1987 года.

Ласицкене – единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. По две победы на ЧМ у Костадиновой, Хестри Клоэт (ЮАР) и Бланки Влашич (Хорватия).

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