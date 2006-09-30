Полузащитник Джорджиньо Вейналдум выразил недовольство системой определения лучших игроков сезона по версии .

«У каждого игрока есть свое мнение. Думаю, некоторые из них просто написали имена своих любимых одиннадцати футболистов, что отличается от списка лучших игроков завершившегося сезона.

Роналду и Месси всегда будут в этой сборной. Даже если они провели не самый лучший свой сезон. Может, эта система нуждается в изменениях, потому что есть игроки, которые должны быть в этом списке, но не оказались там.

По моему мнению, Робертсон и Александер-Арнолд однозначно должны были быть включены в число лучших по итогам сезона. Кроме того, Мане и Салах тоже должны были быть там», – цитирует Вейналдума Business Insider со ссылкой на The Athletic.

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