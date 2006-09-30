Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум выразил недовольство системой определения лучших игроков сезона по версии ФИФА.
«У каждого игрока есть свое мнение. Думаю, некоторые из них просто написали имена своих любимых одиннадцати футболистов, что отличается от списка лучших игроков завершившегося сезона.
Роналду и Месси всегда будут в этой сборной. Даже если они провели не самый лучший свой сезон. Может, эта система нуждается в изменениях, потому что есть игроки, которые должны быть в этом списке, но не оказались там.
По моему мнению, Робертсон и Александер-Арнолд однозначно должны были быть включены в число лучших по итогам сезона. Кроме того, Мане и Салах тоже должны были быть там», – цитирует Вейналдума Business Insider со ссылкой на The Athletic.
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