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Рамосу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей Ла Лиги за оскорбление судьи. Он может пропустить игру с «Барсой»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос Ла Лига дисквалификации происшествия судьи Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на 4 матча Ла Лиги за оскорбление ассистента судьи во время игры 7-го тура чемпионата против «Атлетико» (0:0).

По регламенту дело против капитана мадридского клуба может быть заведено, если «Атлетико» подаст жалобу в комитет по проведению соревнований.

Если то, что Рамос оскорбил арбитра, будет доказано, ему может грозить дисквалификация сроком от 4 до 12 матчей Ла Лиги. 

Однако возможна ситуация, при которой этот эпизод будет расценен как проявление неуважения или презрения. В таком случае Рамос может быть дисквалифицирован на две или три игры.

«Реал» в гостях сыграет с «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании 26 октября. Рамос может пропустить этот матч.

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