Тренерский штаб сборной России озвучил состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020 против Кипра и Шотландии.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Сборная России сыграет с Шотландией 10 октября в Москве, а с Кипром – на выезде 13 октября.