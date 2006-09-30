Итальянского тренера уволили за оскорбление эко-активистки Греты Тунберг. Он назвал ее шлюхой

Итальянский клуб Серии Д «Гроссето» отправил в отставку главного тренера молодежной команды Томмазо Касалини.

Причиной стали оскорбления в адрес 16-летней шведской школьницы и экологической активистки Греты Тунберг. Недавно она выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите ООН, где затронула тему экологии.

После этого тренер написал пост в фейсбуке. Он назвал Тунберг шлюхой, а также отметил, что она в подходящем возрасте, чтобы найти работу.

«Гроссето» в заявлении отметил, что поведение специалиста не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

Касалини уже опубликовал новый пост, в котором принес извинения.

Тунберг прославилась в 2018 году, когда устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.